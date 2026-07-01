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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Francia-Svezia 3-0: dominio assoluto, altra doppietta per Mbappe
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Mondiale 2026, Francia-Svezia 3-0: dominio assoluto, altra doppietta per Mbappe
Transalpini troppo forti: niente da fare per gli scandinavi, agli ottavi di finale sfida contro il Paraguay
Nuova prova di forza per la Francia: la Nazionale transalpina spazza via la Svezia con un netto 3-0 e conquista il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I Bleus passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Mbappe, che chiude con un perfetto destro a giro sul secondo palo uno scambio nello stretto con Olise e Dembele. Nella ripresa arriva il raddoppio con Barcola, al 74' tocca ancora a Mbappe (alla terza doppietta in questo Mondiale) chiudere definitivamente i conti.
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