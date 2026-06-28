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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026 – Gol di Eustaquio nel finale, il Canada batte il Sudafrica: prima volta agli ottavi

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Mondiali 2026 – Gol di Eustaquio nel finale, il Canada batte il Sudafrica: prima volta agli ottavi

Mondiali 2026 – Gol di Eustaquio nel finale, il Canada batte il Sudafrica: prima volta agli ottavi - immagine 1
Grazie ad un gol di Stephen Eustaquio al 91', il Canada batte il Sudafrica e stacca il pass per gli ottavi di finale
Matteo Pifferi Redattore 

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Grazie ad un gol di Stephen Eustaquio al 91', il Canada batte il Sudafrica e stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per la prima volta nella sua storia.

Grande festa per i canadesi che sbloccano la partita proprio nel finale grazie ad una conclusione dal limite dell'area col destro di Eustaquio, ex Porto e ora in forza ai Los Angeles FC.

Finisce il Mondiale del Sudafrica: prosegue, invece, quello del Canada che, come detto, approda agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco, uno dei sedicesimi di finale più intriganti di questo Mondiale.

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