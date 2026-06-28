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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale
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Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale
A partire da questa sera inizia la fase a eliminazione diretta: si parte con la sfida tra Sudafrica e Canada
È terminata nella notte la fase a gironi del Mondiale 2026: il tabellon dei sedicesimi di finale ha ufficialmente preso forma. A partire da questa sera inizierà la fase a eliminazione diretta: si comincia con la sfida tra Sudafrica, secondo nel girone A dietro al Messico, e i padroni di casa del Canada, secondi nel girone B alle spalle della Svizzera.
Il tabellone dei sedicesimi di finale:
Germania-Paraguay
Francia-Svezia
Sudafrica-Canada
Olanda-Marocco
Portogallo-Croazia
Spagna-Austria
Stati Uniti-Bosnia
Belgio-Senegal
Brasile-Giappone
Costa d'Avorio-Norvegia
Messico-Ecuador
Inghilterra-Congo
Argentina-Capo Verde
Australia-Egitto
Svizzera-Algeria
Colombia-Ghana
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