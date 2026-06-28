A partire da questa sera inizia la fase a eliminazione diretta: si parte con la sfida tra Sudafrica e Canada

È terminata nella notte la fase a gironi del Mondiale 2026: il tabellon dei sedicesimi di finale ha ufficialmente preso forma. A partire da questa sera inizierà la fase a eliminazione diretta: si comincia con la sfida tra Sudafrica, secondo nel girone A dietro al Messico, e i padroni di casa del Canada, secondi nel girone B alle spalle della Svizzera.