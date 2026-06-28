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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale

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Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale

Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale - immagine 1
A partire da questa sera inizia la fase a eliminazione diretta: si parte con la sfida tra Sudafrica e Canada
Fabio Alampi Redattore 

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È terminata nella notte la fase a gironi del Mondiale 2026: il tabellon dei sedicesimi di finale ha ufficialmente preso forma. A partire da questa sera inizierà la fase a eliminazione diretta: si comincia con la sfida tra Sudafrica, secondo nel girone A dietro al Messico, e i padroni di casa del Canada, secondi nel girone B alle spalle della Svizzera.

Mondiale 2026, terminata la fase a gironi: il tabellone dei sedicesimi di finale- immagine 2
Getty Images

Il tabellone dei sedicesimi di finale:

Germania-Paraguay

Francia-Svezia

Sudafrica-Canada

Olanda-Marocco

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Stati Uniti-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone

Costa d'Avorio-Norvegia

Messico-Ecuador

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

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