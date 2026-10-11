«Kean ha giocato da infortunato: aveva preso un colpo con il Belgio, poi ha fatto altri 90 minuti. E adesso è infortunato e starà fuori per una decina di giorni. Servirebbe più comunicazione con i club». Cesc Fabregas ha commentato così, alla vigilia della sfida contro la Roma, l'infortunio di Kean che è stato costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale di Mancini.

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Dopo le parole dell'allenatore in conferenza stampa è arrivata la replica secca del medico della Nazionale, Angelo De Carli. «Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati - ha spiegato il medico dell'Italia - lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i club con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. È regolarmente successo anche in questa sosta, ovviamente».