Chi aveva preparato il pallottoliere, dovrà riposarlo con cura. Se alla vigilia di Spagna-Capo Verde tutti pensavano a una partita scontata con una goleada degli spagnoli, così non è stato. Ad Atlanta si è vista una Spagna che ha creato poco e soprattutto con poche idee, una rarità quando si parla degli spagnoli.
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fcinter1908 nazionali MONDIALE – Figuraccia Spagna, Capo Verde strappa un clamoroso 0-0
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MONDIALE – Figuraccia Spagna, Capo Verde strappa un clamoroso 0-0
Prima vera grande sorpresa del Mondiale: la squadra di De La Fuente fermata sullo 0-0 da Capo Verde
Gli africani, al numero 64 del ranking Fifa, alla fine strappano uno storico 0-0 mostrando una grande solidità difensiva, resistendo a Yamal, entrato nella ripresa. Il giocatore del Barcellona ha portato scompiglio, ma non è bastato per sbloccare la gara.
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