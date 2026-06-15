Dopo la pesante sconfitta contro la Svezia, l'ex nerazzurro è a rischio esonero

Gianni Pampinella Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 19:16)

Il Mondiale della Tunisia è iniziato con una pesante sconfitta contro la Svezia (5-1). Ma a far discutere, più che il pesante punteggio, è la rissa scoppiata al rientro in hotel tra l'ex Inter Lamouchi, alcuni giocatori, membri dello staff e tifosi.

"La Federcalcio tunisina ha convocato una riunione d’urgenza per valutare il futuro dell’allenatore francese, sbarcato a gennaio sulla panchina delle Aquile di Cartagine. Già prima della batosta contro la Svezia, Lamouchi aveva dovuto fare i conti con due brutte figure nelle due amichevoli contro Austria (1-0) e Belgio (5-1). «Una sconfitta dovuta a errori individuali» e a una generale «fragilità tattica», secondo Lamouchi. Giustificazioni che potrebbero non salvarlo dall’esonero".

"Inoltre, sempre i media tunisini raccontano di una rissa scoppiata – al rientro in hotel – tra lo stesso Lamouchi, alcuni giocatori, membri dello staff e tifosi. In caso di licenziamento al suo posto verrebbe promosso il vice Wahbi Khazri. Ci sono dei precedenti di c.t. esonerati durante il Mondiale. Capitò alla stessa Tunisia a Francia 1998. All’epoca Henryk Kasperczak fu esonerato dopo le sconfitte contro Inghilterra (2-0) e Colombia (1-0), venendo sostituito dal vice Ali Selmi. Durante lo stesso Mondiale capitò anche all’Arabia Saudita".

(Corriere della Sera)