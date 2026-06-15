L'attaccante dell'Inter è sceso in campo nella ripresa nel successo della Costa d'Avorio di misura sull'Ecuador

La Costa d’Avorio di Ange-Yoan Bonny si aggiudica la prima sfida del Mondiale. La nazionale africana si impone 1-0 contro l’Ecuador nella gara d’esordio del Gruppo E.

La Tricolor ci prova in avvio ma viene fermata da due traverse, colpite prima con John Yeboah e poi con Alan Minda.

Inizialmente in panchina, l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny è entrato al 56’ al posto di Wahi e ha giocato più di mezz’ora nel secondo tempo.