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fcinter1908 nazionali Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo
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Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo
L'attaccante dell'Inter è sceso in campo nella ripresa nel successo della Costa d'Avorio di misura sull'Ecuador
La Costa d’Avorio di Ange-Yoan Bonny si aggiudica la prima sfida del Mondiale. La nazionale africana si impone 1-0 contro l’Ecuador nella gara d’esordio del Gruppo E.
La Tricolor ci prova in avvio ma viene fermata da due traverse, colpite prima con John Yeboah e poi con Alan Minda.
‘Legno’ anche per la Costa d’Avorio con DIomandé in avvio di ripresa, ma nel finale arriva la rete di Amad Diallo: l’ex Atalanta, ora al Manchester United, firma il gol che vale i tre punti.
Inizialmente in panchina, l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny è entrato al 56’ al posto di Wahi e ha giocato più di mezz’ora nel secondo tempo.
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