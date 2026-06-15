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fcinter1908 nazionali Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo

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Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo

Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo - immagine 1
L'attaccante dell'Inter è sceso in campo nella ripresa nel successo della Costa d'Avorio di misura sull'Ecuador
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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La Costa d’Avorio di Ange-Yoan Bonny si aggiudica la prima sfida del Mondiale. La nazionale africana si impone 1-0 contro l’Ecuador nella gara d’esordio del Gruppo E.

La Tricolor ci prova in avvio ma viene fermata da due traverse, colpite prima con John Yeboah e poi con Alan Minda.

Mondiali, vittoria all’esordio per la Costa d’Avorio: Bonny in campo nel secondo tempo- immagine 2

‘Legno’ anche per la Costa d’Avorio con DIomandé in avvio di ripresa, ma nel finale arriva la rete di Amad Diallo: l’ex Atalanta, ora al Manchester United, firma il gol che vale i tre punti.

Inizialmente in panchina, l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny è entrato al 56’ al posto di Wahi e ha giocato più di mezz’ora nel secondo tempo.

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