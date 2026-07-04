Aurélien Tchouaméni, si è fatto male alla coscia durante l'ultimo allenamento a Philadelphia e come Thuram, che è alle prese con un problema muscolare e si sta allenando ancora a parte anche se è tornato a correre, dovrà rinunciare alla gara degli ottavi di finale contro il Paraguay. La vincente giocherà ai quarti contro una tra Canada e Marocco.
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fcinter1908 nazionali Francia, non solo Thuram: anche Tchouaméni dà forfait. Al suo posto Koné
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Francia, non solo Thuram: anche Tchouaméni dà forfait. Al suo posto Koné
Il giocatore nerazzurro, alle prese con un problema muscolare, non è ancora a disposizione. Intanto si è fermato pure il compagno: giocherà il romanista con Rabiot
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Secondo L'Équipe, lo staff medico ha ritenuto il rischio troppo elevato e quindi il calciatore non sarà della partita. Deschamps e il suo staff hanno quindi pensato all'inserimento di Koné nella formazione titolare. Giocherà accanto a Rabiot.
Queste le formazioni probabili della sfida che si gioca questa sera, quando in Italia saranno le 23.
PARAGUAY (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso. Ct. Alfaro.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps.
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