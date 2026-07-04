Il centrocampista nerazzurro e i suoi compagni sono rientrati nel loro Paese dopo l'avventura in America e sono stati accolti da tanti tifosi

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 16:34)

Dopo la sconfitta beffa contro il Portogallo di Ronaldo e l'eliminazione dai Mondiali, Petar Sucic - centrocampista dell'Inter - ha fatto rientro in Croazia con la maggior parte dei suoi compagni. I tifosi croati hanno atteso la Nazionale in aeroporto e hanno accolto i giocatori chiedendo loro foto e autografi. Il calciatore nerazzurro - spiegano i media croati - è sbarcato per primo.

Quasi stupito da tanta accoglienza si è fermato sull'uscio della porta che lo separava dall'area transennata per contenere i tifosi, poi si è avvicinato a loro e ha firmato autografi e fatto fotografie con bambini e adulti con il sorriso di chi ha apprezzato tanto tutto il calore ricevuto dopo l'amarezza per l'eliminazione dal torneo.

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"Era circondato da giovani tifosi all'uscita ed è stato subito impegnato a firmare autografi. C'era una folla enorme all'uscita e la polizia ha chiesto ai tifosi di spostarsi per far passare i calciatori al loro arrivo", si legge sui siti. Con lui c'era anche Baturina acclamato dai tifosi perché considerato tra i migliori della Nazionale nell'esperienza Mondiale.

Non tutti i giocatori della Croazia hanno fatto rientro a Zagabria. Alcuni sono andati subito in vacanza prima dell'inizio della nuova stagione, come Luka Modric che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe continuare a giocare in Serie A, nel Milan, anche nella prossima stagione.

(Fonte: index.hr)