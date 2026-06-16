Mondiali, la Francia debutta col Senegal: le formazioni ufficiali. Thuram in panchina

Il ct ha scelto Olise, Dembelé e Douè accanto a Mbappé

È arrivato il momento dell'esordio anche per la Francia di Didier Deschamps, tra le favorite alla vittoria finale del Mondiale. Non ci sarà come previsto Thuram dal primo minuto in campo contro il Senegal. Il ct francese si affiderà là davanti a Mbappé e dietro di lui ci saranno Olise, Dembelé e Douè. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané.