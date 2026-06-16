fcinter1908 nazionali Mondiali, la Francia debutta col Senegal: le formazioni ufficiali. Thuram in panchina

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Mondiali, la Francia debutta col Senegal: le formazioni ufficiali. Thuram in panchina

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Il ct ha scelto Olise, Dembelé e Douè accanto a Mbappé
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È arrivato il momento dell'esordio anche per la Francia di Didier Deschamps, tra le favorite alla vittoria finale del Mondiale. Non ci sarà come previsto Thuram dal primo minuto in campo contro il Senegal. Il ct francese si affiderà là davanti a Mbappé e dietro di lui ci saranno Olise, Dembelé e Douè.  Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané.

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Queste le formazioni ufficiali della gara che inizierà quando in Italia saranno le 21 e che viene trasmessa anche da Rai1 oltre che da DAZN.

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Instagram @thuram

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. In panchina:  Risser (g.), Samba (g.), Konaté, Lacroix, Digne, L. Hernandez, Digne, Koné, Kanté, Zaïre-Emery, Cherki, Akliouche, Mateta, M. Thuram, Barcola. All. Deschamps.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. In panchina: : Y. Diouf (g), Diaw (g), M. Sarr, A. Mendy, Mbow, Seck, Jakobs, I. Camara, P.M. Sarr, Diarra, B.S. Ndiaye, Ciss, I. Ndiaye, Dieng, C. Ndiaye, Mbaye, DiaoAll. Thiaw.

(Fonte: fff.fr)

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