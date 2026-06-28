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L’Equipe – Francia, problema fisico per Thuram: salta il match con la Svezia anche se…

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Non arrivano buone notizie su Marcus Thuram dal ritiro della Francia: l'attaccante interista salterà la sfida con la Svezia
Matteo Pifferi Redattore 

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Non arrivano buone notizie su Marcus Thuram dal ritiro della Francia. I Blues stanno preparando il match contro la Svezia, valevole per i sedicesimi di finale, ma l'attaccante dell'Inter non si è allenato - ha fatto solo cyclette - perché alle prese con un problema al polpaccio.

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L'attaccante, che aveva saltato anche l'allenamento di ieri con la squadra riserve, non dovrebbe scendere in campo martedì a New York, sebbene il suo nome potrebbe comunque essere incluso nella lista dei convocati, come già accaduto contro la Norvegia", scrive l'Equipe in merito a Thuram.

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Qualche problema muscolare anche per N'Golo Kante anche se l'ex centrocampista del Chelsea dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Deschamps per la partita di martedì. Tutto il resto della squadra ha svolto un allenamento leggero prima della partenza per New York.

(L'Equipe)

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