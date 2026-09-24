Secondo L’Équipe, il giocatore dell’Inter è in ballottaggio con Truffert per occupare la corsia sinistra nella prima Francia del nuovo ct
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Andy Diouf potrebbe essere preferito ad Adrien Truffert da Zinédine Zidane per l’esordio della Francia contro la Turchia.
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Non era certo il ruolo nel quale ci si aspettava di vederlo. Eppure Andy Diouf potrebbe diventare la grande sorpresa del primo undici di Zinédine Zidane alla guida dei Bleus.
Per il suo debutto sulla panchina della Nazionale francese, il nuovo ct starebbe infatti pensando seriamente di schierare il giocatore dell’Inter come terzino sinistro contro la Turchia, venerdì alle 20.45, secondo quanto riferito da L’Équipe.
Una nuova sfida
Una scelta che dice molto sulle intenzioni di Zidane. Il 23enne, convocato per la prima volta con la Nazionale maggiore, nasce infatti come centrocampista.
All’Inter, però, Diouf si è ormai abituato a giocare da esterno destro a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Con la Francia la sfida sarebbe quindi ancora diversa: occupare la corsia sinistra all’interno di una difesa a quattro.
Un cambiamento importante, anche se il francese dispone di un vantaggio evidente per quel ruolo: è mancino. Adrien Truffert sembrava inizialmente il candidato naturale per occupare quella posizione, ma l’ex Lens potrebbe superarlo nelle gerarchie già in occasione del primo appuntamento dell’era Zidane.
Truffert, cresciuto nel Rennes e anche lui convocato, potrebbe quindi dover attendere ancora prima di collezionare la sua seconda presenza con la Francia.
In sintesi, Diouf è in ballottaggio con Truffert per partire titolare da terzino sinistro contro la Turchia, in quello che sarebbe un nuovo ruolo per il giocatore dell’Inter.
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