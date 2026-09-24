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Il momento del debutto ufficiale con la maglia dell'Inter di Ivan Provedel potrebbe essere vicino. Molto vicino. L'ex portiere della Lazio, al momento l'unico volto nuovo della stagione nerazzurra (insieme a Spence) a non aver ancora esordito, in questi giorni sarà tra i pochi ad allenarsi ad Appiano Gentile, e presto potrà scendere in campo. Lo scrive Tuttosport: "Dopo il rientro in campionato a San Siro con il Parma (sabato 10 ottobre alle ore 18), ci sarà la sfida contro il Club Brugge in Champions (martedì 13 alle 21, sempre al Meazza). Proprio una di queste due partite dovrebbe essere quella buona per vedere in campo il friulano. Il quale in estate ha saputo ben impressionare da subito i nuovi tifosi.

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Utilizzato da Chivu nell'amichevole contro il Manchester City, ha parato un rigore a Nico Gonzalez. Anche nel successivo derby giocato a Perth, il portiere si è fatto notare per una bella uscita, pur avendo cominciato il match in panchina. Chivu lo ha poi lanciato dal primo minuto anche nell’amichevole con la Juve, nella quale però Provedel ha avuto poco da fare, finché è rimasto in campo. In generale, l'ex laziale - che aveva saltato la parte finale del campionato con i biancocelesti perché infortunato a una spalla - ha mostrato un'affidabilità tale per cui qualcuno a inizio campionato si chiedeva se non fosse stato il caso di dargli da subito più spazio. Comprensibilmente, Chivu ha scelto invece di delineare in modo netto le gerarchie. Ora, però, con dieci partite da affrontare in poco meno di un mese, arriverà anche il momento di dare spazio a Provedel".