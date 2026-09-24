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Dalla Segunda Division all'Inter, dalle stagioni in panchina alle spalle di Sommer a una maglia da titolare e alla convocazione da parte della Nazionale campione del mondo: la Spagna. Momento felice per Josep Martinez, convocato dal ct De La Fuente per le gare di Nations League contro Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca.

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Pepe Mel, l'allenatore che lo lanciò ai tempi del Las Palmas, lo racconta così ai microfoni di Cadena Ser: "Parliamo di un ragazzo molto giovane che ha avuto un'opportunità. È successo a causa della sfortuna di un compagno di squadra: lui si allenava bene e giocava con il Las Palmas B, ma Raúl Fernández subì un grave infortunio, quindi dovemmo prendere decisioni basandoci sulle risorse interne. Questo portò alla promozione in prima squadra sia di Josep che di Álvaro Valles, l'attuale portiere del Betis".

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"È incredibilmente agile. Negli uno contro uno è un ottimo portiere: sa come chiudere gli spazi, ha il senso della porta e sa restringere l'angolo di tiro. Eccelle in tutti questi aspetti. Josep è un portiere "di vecchia scuola", e molto abile nell'area piccola. Abbiamo dovuto lavorare molto con lui sul gioco con i piedi. Credo che stia facendo una buona carriera. Quando ha lasciato il Las Palmas, è passato subito a squadre di alto livello, fino ad arrivare all'Inter. Gli dico di mantenere lo stesso entusiasmo. Credo sia la cosa più importante. La carriera di un calciatore è frenetica, quindi bisogna conservare quella passione e quella fame di nuovi traguardi. Non ci si può accontentare di ciò che si ha già. È questo che ti fa migliorare. E credo che sia una caratteristica comune a tutti i calciatori attualmente in Nazionale".