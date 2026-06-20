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Mondiali, ballottaggio Lautaro-Alvarez: i possibili cambi per Argentina-Austria

Mondiali, ballottaggio Lautaro-Alvarez: i possibili cambi per Argentina-Austria - immagine 1
L'attaccante e capitano nerazzurro potrebbe partire fuori nella seconda gara dell'Albiceleste nella fase a gironi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez. Dopo la maglia da titolare nel successo per 3-0 all’esordio ai Mondiali dell’Argentina, l’attaccante e capitano dell’Inter potrebbe rifiatare contro l‘Austria, nel secondo atto in programma a Dallas lunedì sera.

Mondiali, ballottaggio Lautaro-Alvarez: i possibili cambi per Argentina-Austria- immagine 2

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Julian Alvarez scalpiti:

“Non dovrebbero essere molte le novità di formazione, vista la distanza di sei giorni tra un impegno e l’altro: potrebbero uscire anche Lautaro e Almada, se il ct volesse promuovere Alvarez e Lo Celso”.

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Nel tris dell’Argentina contro l’Algeria, Lautaro è partito titolare ed è stato sostituito al minuto 55 proprio da Juilian Alvarez.

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