Al debutto mondiale il portiere del Parma, Suzuki, ha incassato due gol dopo che la squadra aveva infilato cinque partite senza concederne. Ma le sue parate su Malen, nel remake del recente confronto in Serie A contro la Roma, hanno dimostrato che il Giappone è forte in tutti i reparti. Poche stelle abbaglianti, tante fiammelle sempre accese. "Non siamo mai stati così competitivi", dicono e scrivono in coro i media di Tokyo sbarcati in massa nel continente americano. Koeman, il ct olandese, può maledire la sfortuna, perché le reti di Nakamura e Kamada sono state generate da carambole infelici. Però il longevo collega Moriyasu ha azzeccato i cambi, compreso Ogawa che ha saltato di testa sul 2-2, mentre lui ha lasciato perplessi quando ha sostituito la freccia Summerville, il migliore in campo, che aveva segnato il gol del secondo vantaggio".