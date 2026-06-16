Lo spettacolare pareggio contro l'Olanda ha dato grande fiducia in tutta la nazionale giapponese, soprattutto a leggere le dichiarazioni di Yuto Nagatomo. "Io credo che il mio Giappone possa arrivare in fondo e magari vincere", esordisce l'ex Inter.
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Giappone, l’entusiasmo dell’ex Inter Nagatomo: “Possiamo arrivare in fondo e vincere”
"Così, boom. A quasi 40 anni – li compirà a settembre – l’ex terzino dell’Inter ha esultato come un bambino dalla panchina per il gol del pareggio di Dallas. Altro che autocontrollo stoico: in questi giorni, nel cuore di Nagatomo e non solo, prevale l’emozione per una nazionale che ha saputo fermare l’Olanda (2-2) dopo una serie di sei amichevoli tutte vinte, compreso il prestigioso 1-0 a Wembley contro l’Inghilterra", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
Al debutto mondiale il portiere del Parma, Suzuki, ha incassato due gol dopo che la squadra aveva infilato cinque partite senza concederne. Ma le sue parate su Malen, nel remake del recente confronto in Serie A contro la Roma, hanno dimostrato che il Giappone è forte in tutti i reparti. Poche stelle abbaglianti, tante fiammelle sempre accese. "Non siamo mai stati così competitivi", dicono e scrivono in coro i media di Tokyo sbarcati in massa nel continente americano. Koeman, il ct olandese, può maledire la sfortuna, perché le reti di Nakamura e Kamada sono state generate da carambole infelici. Però il longevo collega Moriyasu ha azzeccato i cambi, compreso Ogawa che ha saltato di testa sul 2-2, mentre lui ha lasciato perplessi quando ha sostituito la freccia Summerville, il migliore in campo, che aveva segnato il gol del secondo vantaggio".
(Gazzetta dello Sport)
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