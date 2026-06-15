Denzel Dumfries non parla ancora da nuovo giocatore del Real Madrid: ecco le sue parole a DAZN e il messaggio ai tifosi dell'Inter

Alessandro Cosattini Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 22:33)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Denzel Dumfries non parla ancora da nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno olandese a DAZN si è espresso così dopo l'esordio ai Mondiali con la sua nazionale. E ha mandato un messaggio anche ai tifosi dell'Inter.

Dumfries: “Non rispondo a domande sul Real Madrid”.

Il connazionale De Roon: “Siamo tutti contenti per lui, gli abbiamo fatto un applauso quando è entrato dopo le visite mediche. Secondo me è quasi fatta, è un grande passaggio, il Real è tra i più grandi club al mondo. Lo ha meritato con le prestazioni degli ultimi anni”.

Dumfries: “Come sto? Bene grazie”.

Il giornalista a Dumfries: “Ci ha detto De Roon che quando hai detto a tutti del passaggio al Real avete aperto una bottiglia: com’è andata? Raccontaci un po’”.

Ancora Dumfries: “In questo momento non rispondo a domande sul Real Madrid, sono focalizzato al Mondiale. È così”.

Il giornalista: “Ultima cosa: hai la possibilità di dire qualcosa ai tifosi dell’Inter che ti hanno sostenuto e amato per tanto tempo: cosa vuoi dire loro?”.

Ancora Dumfries: “I tifosi dell’Inter lo sanno come ci si sente per l’Inter. L’Inter è nel mio cuore. Il ricordo più bello? Non è chiuso, sono qui ai Mondiali, dopo si vedrà. Tutto Mondiale ora”.