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Dumfries: “Real? Ora non commento. L’Inter dentro al mio cuore, ai tifosi dico…”
Denzel Dumfries non parla ancora da nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno olandese a DAZN si è espresso così dopo l'esordio ai Mondiali con la sua nazionale. E ha mandato un messaggio anche ai tifosi dell'Inter.
Dumfries: “Non rispondo a domande sul Real Madrid”.
Il connazionale De Roon: “Siamo tutti contenti per lui, gli abbiamo fatto un applauso quando è entrato dopo le visite mediche. Secondo me è quasi fatta, è un grande passaggio, il Real è tra i più grandi club al mondo. Lo ha meritato con le prestazioni degli ultimi anni”.
Dumfries: “Come sto? Bene grazie”.
Il giornalista a Dumfries: “Ci ha detto De Roon che quando hai detto a tutti del passaggio al Real avete aperto una bottiglia: com’è andata? Raccontaci un po’”.
Ancora Dumfries: “In questo momento non rispondo a domande sul Real Madrid, sono focalizzato al Mondiale. È così”.
Il giornalista: “Ultima cosa: hai la possibilità di dire qualcosa ai tifosi dell’Inter che ti hanno sostenuto e amato per tanto tempo: cosa vuoi dire loro?”.
Ancora Dumfries: “I tifosi dell’Inter lo sanno come ci si sente per l’Inter. L’Inter è nel mio cuore. Il ricordo più bello? Non è chiuso, sono qui ai Mondiali, dopo si vedrà. Tutto Mondiale ora”.
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