Grande delusione in Germania per l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale per mano del Paraguay. A finire sul banco degli imputati è il ct Julian Nagelsmann. L'ex centrocampista Dietmar Hamann, ai microfoni dell'emittente irlandese RTE Sport, non ha lesinato critiche: "Credo che grinta e determinazione derivino dallo spirito di squadra, dallo stare insieme, dal sapere di potersi fidare dei propri compagni, che sono lì per te quando ne hai bisogno. Ho la sensazione che, con questo allenatore, non sia mai stato davvero così. Le parole non bastano, e non sono mai stato convinto che questa sia una squadra così unita. Onestamente, la responsabilità è dell'allenatore. È compito dell'allenatore unire i ragazzi. Ora, lui è uno che guarda raramente le partite. Non è mai stato a Milano a vedere giocare Bisseck: avrebbe dovuto portarlo al Mondiale. In Bundesliga, guarderà una o due partite al mese. Ci sono le partite di Champions League in cui ha giocato il Real Madrid. A gennaio c'è stata la Coppa d'Africa, dove avrebbe potuto guardare la Costa d'Avorio e alcuni dei potenziali avversari: non ci è andato. Ecco perché non provo alcuna compassione per lui. Penso che la squadra e lui abbiano avuto tutto ciò che si meritavano".