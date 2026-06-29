Piero Ausilio è intervenuto dal palco di Rimini in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il DS nerazzurro, a margine, ha parlato anche di algoritmi e di un acquisto concluso grazie ai dati:

"Un giocatore preso contro il consiglio dei dati? Si, più di uno. Nella storia recente è Bisseck, che non trovava concordi tutti i report. Ha fatto la differenza aver conosciuto il ragazzo, che è molto intelligente, parlava lingue diverse e avrebbe fatto il medico se non avesse fatto il giocatore.