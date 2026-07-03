Il giocatore nerazzurro era il lacrime per l'eliminazione dai Mondiali e CR7 si è avvicinato per consolarlo

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 11:54)

Petar Sucicè stato eliminato con la sua Croazia dai Mondiali per mano del Portogallo ma la partita è stata decisa da un gol annullato dal VAR per fuorigioco con la tecnologia Connected Ball.

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Un tocco impercettibile che fa sfumare tutti i sogni della Nazionale croata.

«Sono vuoto, meritavamo di più, almeno i supplementari. È stata una partita molto bella, ma purtroppo non è finita bene. Non so più cosa dire, sono svuotato, mi sento vuoto. Però sono orgoglioso della squadra, soprattutto per il secondo tempo. Meritavamo di più, almeno i supplementari», ha detto il centrocampista.

«Ci hanno annullato tre gol, mi piacerebbe davvero che qualcuno ci spiegasse cosa sia successo in quelle situazioni e perché siano state prese certe decisioni. Non lo so più nemmeno io, ci sono state troppe situazioni dubbie e tutte ci sono girate contro. Alla fine devo fare i complimenti al Portogallo per il passaggio del turno, ma credo che noi meritassimo molto di più», ha detto ancora sulla partita.

Le parole di Ronaldo — L'interista era in lacrime a fine partita, disperato. A lui si è avvicinato Cristiano Ronaldo che lo ha consolato.

Ai media croati il centrocampista dell'Inter ha raccontato cosa il campione portoghese gli ha detto: «Ero molto scosso, ma lui mi ha detto che questo è il calcio. Mi ha spiegato che nel calcio ci sono sempre momenti e situazioni difficili, ma anche che sono forte, che devo continuare ad andare avanti e che in futuro andrà meglio».

«Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro le più grandi, perché considero il Portogallo una delle favorite. Ma non abbiamo mai pensato che fossero più forti di noi. Abbiamo giocato con coraggio, da uomini. Credo che siamo stati superiori, soprattutto nell’ultima mezz’ora. Però, quando ti annullano tre gol contro il Portogallo, capisci che la fortuna non è dalla tua parte», ha aggiunto ancora sulla partita.

(Fonte: tportal.hr)