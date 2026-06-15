«L'ho sentito e lo sentiro nuovamente. Certo, è una battuta venuta male, che non ha fatto ridere. Devo dire per certi versi - ha detto il Ministro italiano dello Sport - abbiamo perso

«Ho letto dell'indignazione; io preferirei concentrare l'indignazione per le cose che davvero non funzionano, per ogni cosa che viene detta e fatta nel calcio e nello sport italiano, perché a volte ho l'idea che la morale sia doppia, una per noi e una per gli altri», ha poi concluso.