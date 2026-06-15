FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Abodi: “Sentito Infantino. Battuta che non ha fatto ridere, ma mi concentrerei…”

nazionali

Abodi: “Sentito Infantino. Battuta che non ha fatto ridere, ma mi concentrerei…”

Abodi: “Sentito Infantino. Battuta che non ha fatto ridere, ma mi concentrerei…” - immagine 1
Il Ministro per lo Sport ha parlato con il presidente della FIFA che aveva fatto una battuta sulla mancata qualificazione dell'Italia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Detto fatto. Andrea Abodi ha chiamato Gianni Infantino, come aveva detto, per la battuta del presidente della FIFA su un Mondiale a 208 squadre che permetterebbe 'forse' all'Italia di qualificarsi.

Abodi: “Sentito Infantino. Battuta che non ha fatto ridere, ma mi concentrerei…”- immagine 2
Getty Images

«L'ho sentito e lo sentiro nuovamente. Certo, è una battuta venuta male, che non ha fatto ridere. Devo dire per certi versi - ha detto il Ministro italiano dello Sport - abbiamo perso

anche un po'di spirito leggero, l'abbiamo presa molto sul serio».

«Ho letto dell'indignazione; io preferirei concentrare l'indignazione per le cose che davvero non funzionano, per ogni cosa che viene detta e fatta nel calcio e nello sport italiano, perché a volte ho l'idea che la morale sia doppia, una per noi e una per gli altri», ha poi concluso.

(Fonte: Il Mattino)

 

Leggi anche
Mondiali, il Giappone beffa l’Olanda all’89’: Kamada firma il 2-2, Dumfries in...
Mondiali, le formazioni ufficiali di Costa D’Avorio-Ecuador: parte fuori l’interista...

© RIPRODUZIONE RISERVATA