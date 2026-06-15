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Abodi: “Sentito Infantino. Battuta che non ha fatto ridere, ma mi concentrerei…”
Detto fatto. Andrea Abodi ha chiamato Gianni Infantino, come aveva detto, per la battuta del presidente della FIFA su un Mondiale a 208 squadre che permetterebbe 'forse' all'Italia di qualificarsi.
«L'ho sentito e lo sentiro nuovamente. Certo, è una battuta venuta male, che non ha fatto ridere. Devo dire per certi versi - ha detto il Ministro italiano dello Sport - abbiamo perso
anche un po'di spirito leggero, l'abbiamo presa molto sul serio».
«Ho letto dell'indignazione; io preferirei concentrare l'indignazione per le cose che davvero non funzionano, per ogni cosa che viene detta e fatta nel calcio e nello sport italiano, perché a volte ho l'idea che la morale sia doppia, una per noi e una per gli altri», ha poi concluso.
(Fonte: Il Mattino)
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