Termina in parità la sfida del Gruppo F tra l’Olanda e il Giappone, esordio delle due nazionali ai Mondiali 2026.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, il Giappone beffa l’Olanda all’89’: Kamada firma il 2-2, Dumfries in campo 90′
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Mondiali, il Giappone beffa l’Olanda all’89’: Kamada firma il 2-2, Dumfries in campo 90′
Termina in parità la gara d'esordio dell'Olanda del calciatore nerazzurro ai Mondiali: Oranje due volte avanti e due volte ripresi
La formazione Oranje di Koeman passa due volte in vantaggio ma viene ripresa in entrambi i casi. Succede tutto nella ripresa: a sbloccare il risultato è il gol di Van Dijk con un colpo di testa; la replica è immediata e porta la firma di Nakamura, che batte Va Verbruggen.
L’Olanda torna nuovamente avanti con il gol di Summerville, che con il sinistro beffa Suzuki sul secondo palo. La gara sembra indirizzata, ma all’89’ arriva il pari con il tocco di Kamada sul tentativo di un compagno nell’area di rigore, con il portiere Oranje beffato.
In campo 90 minuti Denzel Dumfries, che ha partecipato all’intera gara con la maglia numero 22 dell’
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