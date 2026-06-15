Termina in parità la gara d'esordio dell'Olanda del calciatore nerazzurro ai Mondiali: Oranje due volte avanti e due volte ripresi

Termina in parità la sfida del Gruppo F tra l’Olanda e il Giappone, esordio delle due nazionali ai Mondiali 2026.

La formazione Oranje di Koeman passa due volte in vantaggio ma viene ripresa in entrambi i casi. Succede tutto nella ripresa: a sbloccare il risultato è il gol di Van Dijk con un colpo di testa; la replica è immediata e porta la firma di Nakamura, che batte Va Verbruggen.