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fcinter1908 nazionali Mondiali, le formazioni ufficiali di Costa D’Avorio-Ecuador: parte fuori l’interista Bonny

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Mondiali, le formazioni ufficiali di Costa D’Avorio-Ecuador: parte fuori l’interista Bonny

Mondiali, le formazioni ufficiali di Costa D’Avorio-Ecuador: parte fuori l’interista Bonny - immagine 1
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Ecuador: parte in panchina l'interista Ange-Yoan Bonny
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Ecuador. Parte in panchina l'interista Ange-Yoan Bonny, che non figura nell'undici iniziale scelto dal ct.

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Costa d'Avorio (4-2-3-1): Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Singo, Konan; Kessie, Fofana; Pépé, Touré, Diomandé; Wahi.

A disposizione: Adingra, Bonny, Diakite, Diallo, Diomande, Guessand, Guiagon, Inao Oulai, Kone, Koussounou, Lafont, Ndicka, Operi, Sangare, Seri.

CT: Fae.

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Ecuador (3-4-3): Galindez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Minda, Caicedo, Vite, Alan Franco; Yeboah, Plata; Enner Valencia.

A disposizione: Valle, Valencia, Torres, K.Rodriguez, Ramirez, Preciado, Porozo, K.Paez, Medina, Estupinan, Castillo, Caicedo, Arevalo, Angulo, Alcivar.

CT: Beccacece.

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