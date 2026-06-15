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nazionali
Mondiali, le formazioni ufficiali di Costa D’Avorio-Ecuador: parte fuori l’interista Bonny
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Ecuador. Parte in panchina l'interista Ange-Yoan Bonny, che non figura nell'undici iniziale scelto dal ct.
Costa d'Avorio (4-2-3-1): Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Singo, Konan; Kessie, Fofana; Pépé, Touré, Diomandé; Wahi.
A disposizione: Adingra, Bonny, Diakite, Diallo, Diomande, Guessand, Guiagon, Inao Oulai, Kone, Koussounou, Lafont, Ndicka, Operi, Sangare, Seri.
CT: Fae.
Ecuador (3-4-3): Galindez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Minda, Caicedo, Vite, Alan Franco; Yeboah, Plata; Enner Valencia.
A disposizione: Valle, Valencia, Torres, K.Rodriguez, Ramirez, Preciado, Porozo, K.Paez, Medina, Estupinan, Castillo, Caicedo, Arevalo, Angulo, Alcivar.
CT: Beccacece.
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