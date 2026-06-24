Il centrocampista nerazzurro è subentrato al minuto 72': vittoria importante in ottica passaggio del turno

Sofferta e importante vittoria per la Croazia nel Gruppo L dei Mondiali. La nazionale allenata da Dalić ha vinto 1-0 a Toronto contro Panama, conquistando i primi punti in questa rassegna iridata: ora la qualificazione ai sedicesimi è più vicina.