Sofferta e importante vittoria per la Croazia nel Gruppo L dei Mondiali. La nazionale allenata da Dalić ha vinto 1-0 a Toronto contro Panama, conquistando i primi punti in questa rassegna iridata: ora la qualificazione ai sedicesimi è più vicina.
fcinter1908 nazionali Mondiali, Sucic in campo nella vittoria della Croazia: la pagella del centrocampista dell’Inter
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Mondiali, Sucic in campo nella vittoria della Croazia: la pagella del centrocampista dell’Inter
Il centrocampista nerazzurro è subentrato al minuto 72': vittoria importante in ottica passaggio del turno
Due gli eroi di giornata per la nazionale croata: il portiere Livakovic, autore di tantissimi interventi decisivi, e Ante Budimir, autore al 54' del gol partita su assist di Stanisic.
Petar Sucic, inizialmente in panchina, è entrato in campo al 72' prendendo il posto di Mateo Kovacic. Seconda presenza per il centrocampista nerazzurro ai Mondiali: nel finale ha rimediato un cartellino giallo, in pieno recupero.
"Entra per gestire, spende una buona ammonizione" è il giudizio de' La Gazzetta dello Sport, che dà un 6 in pagella al centrocampista dell'Inter.
La Croazia tornerà in campo sabato 27 giugno alle 23:00 per l'ultima partita del Gruppo L contro il Ghana.
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