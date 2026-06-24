Mondiali, Infantino: “Trump alla finale, consegneremo insieme il trofeo”

Donald Trump sarà alla finale dei Mondiali. "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto il presidente della Fifa

Marco Macca Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 03:02)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Donald Trump sarà alla finale dei Mondiali. "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in 'intervista a Fox.

A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto: "Certo".

Trump ha partecipato lo scorso anno alla finale della coppa del mondo dei club fra Chelsea e Paris Saint-Germain al MetLife Stadium. Il presidente fu fischiato quando salì sul palco.