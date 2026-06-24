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fcinter1908 nazionali Italia, Capello: “Mancini? Imperdonabile uscita dalla Nazionale. Conte in due anni…”

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Italia, Capello: “Mancini? Imperdonabile uscita dalla Nazionale. Conte in due anni…”

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L'allenatore ha detto la sua sui due nomi che vengono accostati alla panchina della Nazionale, due ex allenatori dell'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Malagò deciderà il nome del direttore tecnico della Nazionale italiana e con lui condividerà la scelta sul nuovo ct. In ballo per la panchina ci sono i due ex allenatori dell'Inter Roberto Mancini e Antonio Conte e di loro ha parlato Fabio Capello durante Calciomercato l'Originale, la trasmissione di Skysport.

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«Sono due allenatori tutti e due capaci e bravi. Il contratto però dura due anni e Conte in due anni rende di più. Conte ha lavorato in Italia e conosce meglio i giocatori italiani anche se questo può essere superato in poco tempo. L'ex tecnico del Napoli può dare di più a livello agonistico, a livello di amor proprio, per recuperare la credibilità persa. Lo vedo più adatto in questo momento. I suoi allenamenti martellanti e asfissianti li vedo un po' difficili da adattare per la Nazionale ma sarebbe giusto ripartire dal basso, dal lavoro in un momento di difficoltà. Di Mancini non è perdonabile l'uscita che ha fatto dalla Nazionale», ha detto l'allenatore.

(fonte: SS24)

 

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