Malagò deciderà il nome del direttore tecnico della Nazionale italiana e con lui condividerà la scelta sul nuovo ct. In ballo per la panchina ci sono i due ex allenatori dell'Inter Roberto Mancini e Antonio Conte e di loro ha parlato Fabio Capello durante Calciomercato l'Originale, la trasmissione di Skysport.

«Sono due allenatori tutti e due capaci e bravi. Il contratto però dura due anni e Conte in due anni rende di più. Conte ha lavorato in Italia e conosce meglio i giocatori italiani anche se questo può essere superato in poco tempo. L'ex tecnico del Napoli può dare di più a livello agonistico, a livello di amor proprio, per recuperare la credibilità persa. Lo vedo più adatto in questo momento. I suoi allenamenti martellanti e asfissianti li vedo un po' difficili da adattare per la Nazionale ma sarebbe giusto ripartire dal basso, dal lavoro in un momento di difficoltà. Di Mancini non è perdonabile l'uscita che ha fatto dalla Nazionale», ha detto l'allenatore.