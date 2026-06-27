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fcinter1908 nazionali Inter, guarda che Sucic: destro chirurgico dalla distanza e gran gol contro il Ghana, il video
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Inter, guarda che Sucic: destro chirurgico dalla distanza e gran gol contro il Ghana, il video
Brilla Petar Sucic nella Croazia: suo il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Dalic nella sfida decisiva per il gruppo L contro il Ghana
Brilla Petar Sucic nella Croazia: suo il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Dalic nella sfida decisiva per il gruppo L contro il Ghana.
Il centrocampista dell'Inter ha infatti ricevuto circa dai 30 metri da Mateo Kovacic, ha controllato e ha piazzato un gran destro rasoterra che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. E anche Chivu da dietro la tv gongola.
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