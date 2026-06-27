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fcinter1908 nazionali Inter, guarda che Sucic: destro chirurgico dalla distanza e gran gol contro il Ghana, il video

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Inter, guarda che Sucic: destro chirurgico dalla distanza e gran gol contro il Ghana, il video

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Brilla Petar Sucic nella Croazia: suo il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Dalic nella sfida decisiva per il gruppo L contro il Ghana
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Brilla Petar Sucic nella Croazia: suo il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Dalic nella sfida decisiva per il gruppo L contro il Ghana.

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RIJEKA, CROATIA - NOVEMBER 14: Petar Sucic of Croatia controls the ball during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Croatia and Faroe Islands at Stadion HNK Rijeka on November 14, 2025 in Rijeka, Croatia. (Photo by Jure Makovec/Getty Images)

Il centrocampista dell'Inter ha infatti ricevuto circa dai 30 metri da Mateo Kovacic, ha controllato e ha piazzato un gran destro rasoterra che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. E anche Chivu da dietro la tv gongola.

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