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Mondiali, Sucic parte titolare nella Croazia nella gara contro il Ghana

Mondiali, Sucic parte titolare nella Croazia nella gara contro il Ghana - immagine 1
Le due squadre si giocano tutto e il ct Dalic sceglie dunque la formazione migliore: l'interista Petar Sucic partirà quindi dal 1'
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Scontro decisivo stasera tra Croazia e Ghana per il gruppo L ai Mondiali: gli africani si trovano in testa al girone con l'Inghilterra a quota 4, con i croati che inseguono a 3.

Mondiali, Sucic parte titolare nella Croazia nella gara contro il Ghana- immagine 2
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Le due squadre si giocano tutto e il ct Dalic sceglie dunque la formazione migliore: l'interista Petar Sucic partirà quindi dal 1'.

La formazione ufficiale della Croazia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Kovacic, Modric; Sucic, Vlasic, Baturina; Budimir.

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