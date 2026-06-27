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fcinter1908 nazionali Mondiali, Sucic parte titolare nella Croazia nella gara contro il Ghana
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Mondiali, Sucic parte titolare nella Croazia nella gara contro il Ghana
Le due squadre si giocano tutto e il ct Dalic sceglie dunque la formazione migliore: l'interista Petar Sucic partirà quindi dal 1'
Scontro decisivo stasera tra Croazia e Ghana per il gruppo L ai Mondiali: gli africani si trovano in testa al girone con l'Inghilterra a quota 4, con i croati che inseguono a 3.
Le due squadre si giocano tutto e il ct Dalic sceglie dunque la formazione migliore: l'interista Petar Sucic partirà quindi dal 1'.
La formazione ufficiale della Croazia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Kovacic, Modric; Sucic, Vlasic, Baturina; Budimir.
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