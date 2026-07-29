«Ãˆ stato il trionfo della romanitÃ e del circolo AnieneÂ». Il Consiglio federale Ã¨ terminato da pochi minuti quando le agenzie cominciano a rilanciare la notizia: Roberto Mancini sarÃ il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri assumerÃ invece lâ€™incarico di direttore tecnico.

Giovanni MalagÃ², nel suo completo color tabacco, ha finalmente scoperto le carte dopo una notte descritta come di profonda riflessione. Una riflessione, perÃ², soltanto apparente. Dopo i diciassette giorni di interregno affidati alla coppia Maldini-Leonardo, lâ€™ex presidente del Coni Ã¨ infatti tornato sullâ€™idea che coltivava giÃ dal 22 giugno, il giorno della sua elezione alla guida della Figc. Apre cosÃ¬ il Corriere della Sera l'articolo sulla reazione della Lega Serie A alla scelta di Mancini ct.

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«Nasce la Nazionale, sezione Roma NordÂ», Ã¨ una delle battute circolate con maggiore insistenza nel primo pomeriggio, quando i presidenti di Serie A hanno appreso, increduli, la decisione. Qualcuno ha rincarato la dose: Â«Nel nome dellâ€™amichettismo, del padel e del calcettoÂ».

Al di lÃ dellâ€™ironia, la rabbia dei club Ã¨ concreta. Le societÃ avevano sostenuto con convinzione la candidatura di MalagÃ² alla presidenza federale, lavorando anche per convincere le altre componenti a preferirlo a Giancarlo Abete. Dopo un appoggio cosÃ¬ netto, si aspettavano almeno di essere coinvolte in una decisione tanto delicata, destinata a incidere sul futuro della Nazionale per i prossimi quattro anni.

I presidenti si erano persino dichiarati disponibili a contribuire al pagamento di una parte dellâ€™ingaggio di Antonio Conte, considerato il profilo ideale per rilanciare il calcio italiano. Alla fine, invece, ha prevalso Mancini, lâ€™allenatore che nel 2023 aveva lasciato la Nazionale per accettare la ricca offerta dellâ€™Arabia Saudita. E i club, nonostante il loro peso politico, sono rimasti spettatori come tutti gli altri.

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Ancora lunedÃ¬ sera, durante il vertice preparatorio andato in scena a Roma, MalagÃ² non aveva fornito alcuna indicazione sulle proprie intenzioni. Nessun nome, nessun confronto, nessuna anticipazione. Quando, il giorno successivo, ha proposto Mancini durante il Consiglio federale, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha espresso immediatamente la propria contrarietÃ .

La contestazione non riguardava tanto il valore tecnico di Mancini, considerato comunque un allenatore affidabile, quanto il metodo seguito per arrivare alla scelta. Un processo gestito in solitudine, senza coinvolgere chi aveva contribuito in maniera decisiva allâ€™elezione del nuovo presidente federale.

MalagÃ² ha provato a giustificarsi spiegando che, dopo il tempo perso inseguendo le ipotesi Guardiola e Pirlo, fosse necessario procedere rapidamente alla nomina del nuovo commissario tecnico. Una spiegazione che non Ã¨ servita a placare il malumore della Lega.

Simonelli ha riconosciuto che la nomina del ct rientra nelle prerogative del presidente federale, ricordando perÃ² che i consiglieri hanno anche il diritto di esprimere valutazioni e avanzare proposte. Poco dopo Ã¨ arrivata una nota ufficiale nella quale i club, pur senza nascondere le difficoltÃ delle ore precedenti, hanno scelto una linea di responsabilitÃ istituzionale.

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La Lega ha rivolto gli auguri di buon lavoro a Mancini e Ranieri, sostenendo che, dopo Â«ore intense e certamente non sempliciÂ», fosse arrivato il momento di Â«appoggiare la bontÃ della sceltaÂ». Il messaggio Ã¨ stato improntato alla distensione: Â«Ãˆ importante adesso guardare avanti con unitÃ e spirito di collaborazioneÂ».

Resta da capire quanto a lungo reggerÃ questa tregua. Nella notte precedente al Consiglio federale, infatti, tra i presidenti di Serie A si era sviluppato un fitto scambio di messaggi. I piÃ¹ duri non avevano escluso neppure lâ€™ipotesi di sfiduciare MalagÃ², giÃ alle prese con le pressioni e gli attacchi provenienti dal mondo politico.

Ora toccherÃ al nuovo presidente della Figc ricucire lo strappo, cancellare lâ€™amarezza dei club e ricostruire un rapporto di fiducia con la Lega. In caso contrario, il rischio di una futura mozione di sfiducia potrebbe tornare rapidamente dâ€™attualitÃ .