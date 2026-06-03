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Italia, ci pensa Pio Esposito: sua la rete che decide l’amichevole con il Lussemburgo

Italia, ci pensa Pio Esposito: sua la rete che decide l’amichevole con il Lussemburgo - immagine 1
L'attaccante dell'Inter ha messo la firma sul match disputato questa sera da una nazionale piena di ragazzini
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Italia, ci pensa Pio Esposito: sua la rete che decide l’amichevole con il Lussemburgo- immagine 2
Getty Images

Ha vinto l'Italia del ct a interim Silvio Baldini nell'amichevole giocata in trasferta stasera contro il Lussemburgo. Azzurri in campo in versione assolutamente inedita, con capitan Donnarumma unico superstite tra i big in campo. Per il resto spazio a tanti giovani, tra cui anche il nerazzurro Pio Esposito, terminale offensivo del gioco per trequarti di match, prima di lasciare spazio a Camarda.

Esposito ha giocato una partita di grande personalità, condita da buoni colpi. Su tutti il colpo di testa che ha rotto gli equilibri a inizio ripresa su calcio d'angolo battuto da Pisilli. Dell'attaccante dell'Inter il gol decisivo per la gara. Pio Esposito (4 reti in 8 match) è solo il 3° giocatore a realizzare più di tre gol con la maglia dell'Italia prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5). La nazionale azzurra tornerà in campo contro la Grecia domenica 7 alle 21, ancora in trasferta.

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