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Europei U19 – Iddrissou e Mosconi pericolosi ma l’Italia non sfonda: 0-0 con la Croazia
Dopo la vittoria contro la Serbia, l'Italia Under 19 pareggia 0-0 contro la Croazia nel match valido per la seconda giornata degli Europei Under 19.
Prestazione sottotono degli azzurrini che creano molto meno rispetto alla prima uscita. La prima vera occasione arriva in avvio di ripresa con l'interista Mosconi che colpisce fuori di testa da buona posizione. Ad un quarto d'ora dalla fine è un altro giocatore dell'Inter, Iddrissou, a sfiorare il gol del vantaggio ma Kostopec salva la Croazia.
Per quanto riguarda i 4 giocatori dell'Inter convocati per la manifestazione continentale, Iddrissou è l'unico ad aver disputato i 90'. Cocchi è uscito al 65' e al suo posto è entrato un altro nerazzurro, cioè Marello, mentre Mosconi ha lasciato il campo all'83' al romanista Arena. Prossimo impegno dell'Italia domenica contro l'Ucraina.
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