Per quanto riguarda i 4 giocatori dell'Inter convocati per la manifestazione continentale, Iddrissou è l'unico ad aver disputato i 90'. Cocchi è uscito al 65' e al suo posto è entrato un altro nerazzurro, cioè Marello, mentre Mosconi ha lasciato il campo all'83' al romanista Arena. Prossimo impegno dell'Italia domenica contro l'Ucraina.