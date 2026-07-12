Saranno loro insieme al presidente della FIGC a scegliere il prossimo tecnico della Nazionale: non tramontano Conte e Mancini

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 15:08)

Alla fine Maldini ha detto sì. "Malagò ha gestito la pratica in prima persona, anche a costo di far venire qualche mal di pancia alle componenti federali, perché sa benissimo che, in malaugurato caso di fallimento, sarà comunque lui a doverci mettere la faccia", spiega TuttoSport sulla scelta del neo presidente della Federazione che per diverso tempo ha parlato con il dirigente per esporre piani e condividerli.

"Se ieri non fosse arrivata la fumata bianca probabilmente il presidente avrebbe aperto ai piani alternativi che portavano a Claudio Ranieri e Beppe Bergomi, ma non ce n’è stato bisogno", spiega il quotidiano torinese ancora.

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Ora toccherà a Leonardo e Maldini scegliere il nuovo allenatore dell'Italia. Si parla perciò di Ancelotti, appena confermato dal Brasile dopo l'eliminazione dal Mondiale, ma ci sono malumori in seno alla Federazione. Si è pensato pure a Pioli e a Pirlo a cui Maldini avrebbe affidato il Milan dopo Pioli.

Le quotazioni di Mancini erano salite quando si era parlata della separazione di Oriali da Conte, con l'ex mediano dell'Inter pronto a lavorare in Nazionale col Mancio. Uno scenario che però ora è tutto da vedere.

(Fonte: TS)