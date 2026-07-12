«La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili». Giovanni Malagò ha commentato così a Tg2 Post la decisione di ingaggiare l'ex difensore rossonero come direttore tecnico della Nazionale e ha parlato anche della scelta di Leonardo .

«Abbiamo portato avanti in due settimane i progetti che sono entrati nello specifico e Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c’è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo. il prossimo ct? Non ho voluto sentire nessuno perché è giusto condividere insieme la scelta», ha concluso in merito il presidente della Figc.