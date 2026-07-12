Le parole del CT dell'Argentina su Alvarez e sul giocatore dell'Inter: uno dei due resta fuori sempre dalla formazione titolare

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 14:46)

«Conosco bene il mio gruppo e so di che pasta è fatto. Dopo il sorteggio le cose ci sembravano complicate. Ma sapevamo che dovevamo continuare a soffrire. Ci siamo abituati e questo mi dà una relativa calma». È il commento del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, alla vittoria della sua Nazionale nei quarti di finale del Mondiale contro la Svizzera.

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«In Qatar eravamo dei novellini e queste situazioni ti mettevano in difficoltà, ma ora non più. Questo è un vantaggio che prima non avevamo», ha aggiunto. Poi si è soffermato sui due giocatori che hanno decretato la vittoria ai supplementari.

«Quando mi avevano detto che Leo era stato l'unico attaccante a segnare i gol dell'Argentina finora ho risposto che Lautaro Martinez e Julian Alvarez non avevano segnato, ma che avevano fatto un ottimo lavoro. Anche quando non eravamo in possesso palla. Quindi non ero preoccupato. Sono contento di quello che stanno facendo. Non è facile, soprattutto se si considera la situazione di Lautaro. Devo ringraziarlo. Perché non è facile per me prendere la decisione di non far giocare il capocannoniere della Serie A. Ma i miei ragazzi capiscono. Mettono da parte l'orgoglio, si allenano duramente e quando entrano in campo dimostrano di essere pronti. E questa, per me, è la cosa migliore», ha detto sul dualismo tra il capitano dell'Inter e il giocatore dell'AM.

«Il mio obiettivo è migliorare. Dobbiamo rivedere la partita, poi capirò il perché, ma vi dico che è colpa dell'avversario. A quanto pare il nostro pareggio è stato facile, per fortuna... La Svizzera è un avversario formidabile e ci ha messo in difficoltà», ha spiegato anche il ct dell'Argentina.

(Fonte: infobae.com)