Klopp: “Io nuovo ct della Germania? Non è il momento di parlarne”

Klopp, responsabile del settore calcio globale della Red Bull, ha ribadito di essere pienamente soddisfatto del suo attuale incarico. "Ho un lavoro che mi piace molto e, per quanto ne so, non è un impiego part-time. La Germania è stata eliminata e non è il momento di pensare al futuro di Jurgen Klopp", ha aggiunto. Ma l'uscita di scena della nazionale tedesca ha inevitabilmente aumentato la pressione su Julian Nagelsmann.