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Klopp: “Io nuovo ct della Germania? Non è il momento di parlarne”
L'eliminazione della Germania dai Mondiali ha riacceso le voci su un possibile futuro di Jürgen Klopp alla guida della nazionale. L'ex tecnico del Liverpool, presente al torneo come opinionista televisivo, ha però spento sul nascere ogni speculazione.
"Capisco che, quando si parla del commissario tecnico della Germania, venga fatto anche il mio nome. Ma questo non è il momento giusto per affrontare l'argomento, soprattutto con me", ha dichiarato a MagentaTV.
Klopp, responsabile del settore calcio globale della Red Bull, ha ribadito di essere pienamente soddisfatto del suo attuale incarico. "Ho un lavoro che mi piace molto e, per quanto ne so, non è un impiego part-time. La Germania è stata eliminata e non è il momento di pensare al futuro di Jurgen Klopp", ha aggiunto. Ma l'uscita di scena della nazionale tedesca ha inevitabilmente aumentato la pressione su Julian Nagelsmann.
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