L'ha definita "una dimostrazione di carattere", con l'Argentina capace di dimostrare «ancora una volta che, nonostante le difficoltà e i momenti negativi della partita, può continuare a cercare la porta avversaria. In fin dei conti, è per questo che giochiamo. Per portare l'Argentina al vertice. E oggi c'è stata un'ulteriore dimostrazione di carattere da parte di questo gruppo che non si arrende mai e vuole sempre di più», ha affermato.

«Quello che abbiamo fatto è incredibilmente difficile. Non vedevo una cosa del genere da molto tempo. Siamo andati sotto di due gol contro un avversario che ci ha dominato e ha giocato una partita molto fisica, recuperando palla e ripartendo in contropiede. Ribaltare questa partita è stata un'ulteriore dimostrazione della voglia, dell'umiltà e del sacrificio di questa squadra. Questa gara- ha aggiunto - è dedicata a tutti gli argentini, se la godano perché stiamo lottando per i nostri obiettivi ed è difficile raggiungerli».