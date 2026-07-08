Svizzera, Akanji: “Rigore disastroso, violata regola d’oro. Al ct ho detto…”

La Svizzera ha superato la Colombia ed è volata ai quarti di finale del mondiale. Manuel Akanji, difensore nerazzurro, ha tirato un enorme sospiro di sollievo: il suo errore dal dischetto ha rischiato di condannare la nazionale elvetica. Ne ha parlato col sorriso poi in zona mista al triplice fischio:

"Ho detto a Muri [il commissario tecnico della nazionale Murat Yakin] che quello sarebbe stato l'ultimo rigore che avrei mai tirato. È stato un disastro", ha detto, rivelando tra l'altro di aver violato la 'regola d'oro': "Ho cambiato idea all'ultimo momento. Avevo visto che il portiere si era già tuffato a sinistra due volte. Sono anche scivolato leggermente e la palla è finita quattro metri sopra la traversa".