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fcinter1908 nazionali Svizzera, Akanji: “Rigore disastroso, violata regola d’oro. Al ct ho detto…”

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Svizzera, Akanji: “Rigore disastroso, violata regola d’oro. Al ct ho detto…”

Svizzera, Akanji: “Rigore disastroso, violata regola d’oro. Al ct ho detto…” - immagine 1
Le parole del difensore nerazzurro impegnato al mondiale con la sua nazionale e protagonista di un episodio sfortunato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La Svizzera ha superato la Colombia ed è volata ai quarti di finale del mondiale. Manuel Akanji, difensore nerazzurro, ha tirato un enorme sospiro di sollievo: il suo errore dal dischetto ha rischiato di condannare la nazionale elvetica. Ne ha parlato col sorriso poi in zona mista al triplice fischio:

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BASEL, SWITZERLAND - MARCH 27: Breel Embolo of Switzerland celebrates scoring his team's second goal with teammate Manuel Akanji during the international friendly match between Switzerland and Germany at St. Jakob-Park on March 27, 2026 in Basel, Switzerland. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

"Ho detto a Muri [il commissario tecnico della nazionale Murat Yakin] che quello sarebbe stato l'ultimo rigore che avrei mai tirato. È stato un disastro", ha detto, rivelando tra l'altro di aver violato la 'regola d'oro': "Ho cambiato idea all'ultimo momento. Avevo visto che il portiere si era già tuffato a sinistra due volte. Sono anche scivolato leggermente e la palla è finita quattro metri sopra la traversa".

I compagni hanno però saputo reagire: "Sono incredibilmente orgoglioso della squadra e di come ha reagito. Tutti hanno trasformato i loro rigori con freddezza. L'Argentina? Possiamo affrontare qualsiasi avversario", le sue parole.

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