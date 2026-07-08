In Argentina – Lautaro Martinez con un oggetto ha commosso i tifosi

Il giocatore dell'Inter, insieme alla sua Nazionale, ha superato l'ostacolo Egitto: una partita vinta in rimonta in cui Messi è stato il protagonista e lui, entrato dalla panchina, ha fatto un assist decisivo

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 13:02)

Decisivo con l'assist che ha portato al 3-2. È entrato dalla panchina, benissimo. Lautaro Martinez ha entusiasmato per come ha dato una mano alla sua Argentina nella difficile gara contro l'Egitto: si era messa malissimo. Salah e compagni erano passati in vantaggio e avevano pure raddoppiato prima che si scatenasse Messi.

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Aveva pure sbagliato un rigore il 10 argentino e sembrava tutto difficilissimo. La porta era diventata piccola piccola. Ma prima il giocatore dell'Inter Miami si è inventato un assist per Romero ed è arrivato il 2 a 1, poi ha pareggiato con l'ennesimo gol bellissimo e infine, da un assist di Lautaro in pratica perfetto, è arrivata dalla testa di Fernandez la rete del 3-2 che ha portato ai quarti la Nazionale di Scaloni (che in panchina quasi non ci credeva).

In Argentina, quando il capitano dell'Inter è arrivato in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti e commentare la vittoria, in tanti si sono soffermati su un dettaglio. I parastinchi di Lautaro.

"Un oggetto religioso ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi dell'Argentina e li ha commessi", si legge su alcuni siti argentini. Tantissimi i commenti on line con gente che racconta di aver stretto la stessa Madonnina durante la partita, quando tutto sembrava ormai perduto. "Ognuno si protegge come crede", ha scritto qualcuno. E qualcun altro ha scritto: "È commovente, eravamo 12 in campo". Questione di fede. La Madonna di Lujan è la santa protettrice dell'Argentina e rappresenta per chi crede speranza, rifugio e unione. Tutte cose che nel calcio servono. Tantissimo.

(Fonte: la100.cienradios.com - laplata1.com)