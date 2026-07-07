C'è la firma di Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell'Inter, nella vittoria in rimonta dell'Argentina sull'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali in corso in Canada, Messico e Stati Uniti.
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Mondiali, Lautaro decisivo nella rimonta dell’Argentina: da 0-2 a 3-2, Albiceleste ai quarti
L'Albiceleste di Lionel Scaloni si impone per 3-2 ribaltando lo 0-2 iniziale: la rete del definitivo sorpasso arriva grazie all'assist del Toro, che serve un pallone perfetto per il colpo di testa di Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea bravissimo a incrociare sul palo più lontano e battere ancora il portiere egiziano.
A sbloccare il risultato era stato l’Egitto con Ibrahim al 15’ del primo tempo grazie ad un colpo di testa che beffa Dibu Martinez. L’Argentina ha la chance di pareggiare subito i conti con il calcio di rigore che Lionel Messi si fa neutralizzare dal portiere avversario.
Nel secondo tempo succede di tutto: annullato il 2-0 dell’Egitto a Ziko, che al 67’ firma il raddoppio. Ma proprio quando il discorso qualificazione sembra chiuso, l’Albiceleste compie una clamorosa rimonta: Messi serve Romero per l’1-2 e poi firma il gol del 2-2.
In pieno recupero arriva la rete di Enzo Fernandez, su servizio perfetto di Lautaro Martinez, che manda in estasi l’Argentina e la squadra di Scaloni ai quarti, dove affronterà la vincente di Svizzera-Colombia.
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