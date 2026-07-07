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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, l’Argentina affronta l’Egitto: Lautaro parte dalla panchina

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Mondiale 2026, l’Argentina affronta l’Egitto: Lautaro parte dalla panchina

Mondiale 2026, l’Argentina affronta l’Egitto: Lautaro parte dalla panchina - immagine 1
Il capitano dell'Inter questa volta perde il ballotaggio con Alvarez per il ruolo di spalla di Messi: calcio di inizio alle 18
Fabio Alampi Redattore 

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Il programma degli ottavi di finale del Mondiale prosegue con la sfida tra Argentina ed Egitto. Tra le fila dei campioni del mondo in carica il solito ballottaggio tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez per il ruolo di spalla di Lionel Messi è stato vinto questa volta dall'attaccante dell'Atletico Madrid: il capitano dell'Inter partirà inizialmente dalla panchina.

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