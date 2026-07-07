Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, l’Argentina affronta l’Egitto: Lautaro parte dalla panchina
nazionali
Mondiale 2026, l’Argentina affronta l’Egitto: Lautaro parte dalla panchina
Il capitano dell'Inter questa volta perde il ballotaggio con Alvarez per il ruolo di spalla di Messi: calcio di inizio alle 18
Il programma degli ottavi di finale del Mondiale prosegue con la sfida tra Argentina ed Egitto. Tra le fila dei campioni del mondo in carica il solito ballottaggio tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez per il ruolo di spalla di Lionel Messi è stato vinto questa volta dall'attaccante dell'Atletico Madrid: il capitano dell'Inter partirà inizialmente dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA