"Devo allenare questa di Nazionale e credo che sarà abbastanza difficile". Roberto Mancini risponde sorridendo e con una battuta alle domande sul suo possibile ritorno in azzurro come commissario tecnico dell'Italia. Lo fa a margine della presentazione della "Partita del cuore 2026" che lo vedrà tra i protagonisti come mister della squadra dei politici.

L'ex ct, uno dei forti candidati alla guida della selezione azzurra, commenta il caso-Balogun e quanto avvenuto prima di Usa-Belgio con la squalifica del nazionale statunitense annullata dalla Fifa, gli interventi di Donald Trump e Gianni Infantino, le polemiche e la partita poi vinta nettamente dai "diavoli rossi" di Rudi Garcia, bravo a non farsi condizionare da quanto accaduto. "Sicuramente è stata una cosa particolare - dice Mancini riferendosi alla decisione della Fifa -, penso che Garcia avesse cose più importanti a cui pensare, preparava la partita, un ottavo di finale importante. Alla fine credo che un giocatore non faccia la differenza e che un allenatore debba pensare alla propria squadra".