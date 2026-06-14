Le parole del calciatore nerazzurro che si è confrontato con i media turchi dopo la sconfitta per due a zero nella gara d'esordio ai Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 15:46)

Decisivo nell'Inter, capitano della Turchiache però ha perso la partita di esordio ai Mondiali contro l'Australia per due a zero. Hakan Calhanoglu ha parlato con i media turchi a seguito del ritiro con la Nazionale e ha parlato da leader, come sempre.

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Innanzitutto ha avuto un botta e risposta con un giornalista:

-Hakan, mi dispiace per il risultato. Nelle tue dichiarazioni di ieri, hai affermato che la Turchia era una squadra più talentuosa e che avrebbe dominato la partita. Cosa ti è sembrato sbagliato? Sei rimasto sorpreso dalla prestazione dell'Australia?

Non credi che abbiamo dominato la partita?

-Sì, avete dominato, ma solo in termini di gioco in sé. In termini di posizioni, intendo.

Non sono d'accordo con quello che dici. Perché in generale abbiamo dominato la partita. L'Australia si è chiusa in difesa e ha giocato bene. Abbiamo perso il possesso palla due volte e di conseguenza abbiamo subito due gol. È questa è una colpa nostra. Se controlliamo la partita per 90 minuti e non riusciamo a segnare, dobbiamo concentrarci di più in ogni secondo e in ogni minuto. Penso che abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a ottenere un risultato.

Poi Hakan ha parlato anche del resto del torneo: «Abbiamo due partite davanti a noi, non è ancora finita. L'importante è dimenticare questa partita il prima possibile e guardare avanti alle prossime due. Non è ancora finita. Iniziare male un torneo non è certo positivo, ma a volte un duro colpo serve a rimettersi in piedi. Tutti devono giocare meglio e con maggiore disciplina. Certo, siamo tutti delusi. Ma solo perché abbiamo perso una partita, non abbiamo perso la speranza, e non la perderemo. Siamo una squadra che sa sempre come rialzarsi. Questo è ciò che conta. Ho fatto del mio meglio per motivare la squadra. Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Soprattutto, dobbiamo giocare con disciplina».

«In una partita ogni dettaglio conta. Tutto può cambiare in una frazione di secondo. Dobbiamo essere preparati a tutto. Sul primo gol, la palla è finita nella nostra rete mentre eravamo in attacco. Dobbiamo prestare attenzione a tutto. Non importa cosa dicano gli altri. Dobbiamo imparare dai nostri errori», ha concluso il giocatore nerazzurro.

(Fonte: milliyet.com.tr-.gzt.com)