Mondiale 2026, Brasile-Marocco 1-1. Ancelotti: “Critiche giuste ma…”

"La squadra ha lottato molto fino all'ultimo momento, e credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio", dice Ancelotti

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 16:32)

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"Bisogna ascoltare le critiche. Le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo. Ma siamo fiduciosi". Lo ha detto il ct del Brasile Carlo Ancelotti, dopo l'1 a 1 con il Brasile.

"La squadra ha lottato molto fino all'ultimo momento, e credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva. Non sono né deluso né soddisfatto. È stata una partita difficile", ma questo "non può danneggiare il morale della squadra".