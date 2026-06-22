Il calciatore nerazzurro, che sui social è stato attaccato per non aver trovato il gol al Mondiale, ha preso in pieno un ragazzo che stava lavorando a bordo campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 00:02)

Ha letteralmente steso un fotografo. Le immagini hanno fatto il giro del web: Lautaro Martinez, durante il riscaldamento in campo, prima della gara contro l'Austria vinta due a zero dall'Argentina di Scaloni grazie ad una doppietta di Messi (che ha sbagliato il rigore che si è procurato il giocatore dell'Inter), ha sbagliato un tiro in porta.

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Mentre si stava allenando sul prato dell'AT&T Stadium e stava tirando verso la porta ha sbagliato mira e ha accidentalmente colpito un fotografo in pieno. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere della FIFA e si sono diffuse a macchia d'olio sui social. Nelle immagini si vede il tiro del capitano nerazzurro e la caduta del fotografo aiutato dai colleghi a rialzarsi e molto dolorante.

Sui social il giocatore nerazzurro è stato criticato per non aver trovato durante la seconda gara dei Mondiali, come nella prima, la via del gol. Oggi era atteso Alvarez dal primo minuto ma Scaloni ha schierato Lauti che ha comunque fatto una partita di grande consistenza a servizio della squadra. Come del resto ha sottolineato lo stesso Scaloni a fine gara: «Lautaro ha fatto un grande lavoro, sia lui che Julian sanno che c'è l'altro».