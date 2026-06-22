Mondiali, le formazioni ufficiali di Francia-Iraq: Thuram ancora in panchina

Deschamps ha scelto dietro a Mbappé Dembelé, Olise e Barcola. A centrocampo ci sono Koné e Rabiot

Seconda partita per la Francia alla Coppa del Mondo 2026. Dopo la vittoria all'esordio contro il Senegal per tre a uno c'è da affrontare l'Iraq. Didier Deschamps manda in campo Dembelé, Olise e Barcola dietro a Mbappè, pronto a rispondere a Messiche è diventato oggi il giocatore con più gol in un Mondiale, 18. Il calciatore del Real è il punto di riferimento in attacco per la Nazionale francese. Anche stavolta Marcus Thuram sarà in panchina. Vedremo se riuscirà nel corso della partita ad avere qualche minuto e a trovare l'esordio nel torneo.