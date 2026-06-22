Seconda partita per la Francia alla Coppa del Mondo 2026. Dopo la vittoria all'esordio contro il Senegal per tre a uno c'è da affrontare l'Iraq. Didier Deschamps manda in campo Dembelé, Olise e Barcola dietro a Mbappè, pronto a rispondere a Messiche è diventato oggi il giocatore con più gol in un Mondiale, 18. Il calciatore del Real è il punto di riferimento in attacco per la Nazionale francese. Anche stavolta Marcus Thuram sarà in panchina. Vedremo se riuscirà nel corso della partita ad avere qualche minuto e a trovare l'esordio nel torneo.
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Mondiali, le formazioni ufficiali di Francia-Iraq: Thuram ancora in panchina
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Queste le formazioni ufficiali della gara che si gioca a Philadelphie quando in Italia saranno le 23.
FRANCE : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Koné, Rabiot - O. Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé (cap.). In panchina: Risser (g.), Samba (g.), Konaté, Lacroix, T. Hernandez, L. Hernandez, Digne, Tchouaméni, Kanté, Zaïre-Emery, Cherki, Akliouche, Mateta, M. Thuram, Doué. Allenatore: Didier Deschamps.
IRAQ: Ahmed Basil - Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski - Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al Ammari, Zaid Ismael - Ahmed Qasem, Aymen Hussein. In panchina: Jalal Hassan (g), Fahad Talib (g), Rebin Sulaka, Ahmed Yahya, Manaf Younis,. Youssef Amyn, Marko Farji, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Ali Al Hamadi, Aimar Sher, Kevin Yakob, Mohanad Ali, Ali Yousef, Ali Jassim. Allenatore: Graham James Arnold (Australie).
(Fonte: fff.fr)
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