22 giugno 2006. L'Italia gioca contro la Repubblica Ceca e segna Marco Materazzi. L'ex Inter, in queste ore, ha ricordato il suo gol in quella partita. Una partita magica che segna l'inizio della storia che porterà l'Italia alla sua quarta Coppa del Mondo. Era l'ultima partita del girone. Nesta fuori per infortunio, dentro Matrix. Gol suo e di Pippo Inzaghi. Soprattutto la storia che comincia a fare il giro giusto (perché l'Italia arriverà in finale e sarà proprio Materazzi a segnare quella partita).
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fcinter1908 nazionali Italia, Materazzi e quel 22 giugno speciale: “Ancora non sapevo dove ci avrebbe portati…”
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Italia, Materazzi e quel 22 giugno speciale: “Ancora non sapevo dove ci avrebbe portati…”
L'ex nerazzurro ricorda il Mondiale del 2006 e la partita contro la Repubblica Ceca nella quale segnò di testa e cominciò a cambiare il destino della Nazionale
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"20 anni fa!!! 22 giugno... Il mio primo gol in azzurro, contro la Repubblica Ceca, di testa. Non sapevo ancora dove ci avrebbe portati quell’estate. Vent’anni dopo, ancora pelle d’oca", ha scritto Materazzi sul suo profilo Instagram.
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