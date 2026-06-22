22 giugno 2006. L'Italia gioca contro la Repubblica Ceca e segna Marco Materazzi. L'ex Inter, in queste ore, ha ricordato il suo gol in quella partita. Una partita magica che segna l'inizio della storia che porterà l'Italia alla sua quarta Coppa del Mondo. Era l'ultima partita del girone. Nesta fuori per infortunio, dentro Matrix. Gol suo e di Pippo Inzaghi. Soprattutto la storia che comincia a fare il giro giusto (perché l'Italia arriverà in finale e sarà proprio Materazzi a segnare quella partita).