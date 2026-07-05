Pure in Italia criticano l'Argentina di Messi che ha faticato contro Capo Verde. E nel mirino della stampa italiana, in particolare de Il Messaggero Veneto, finisce pure Lautaro Martinez: "A lasciare perplessi è la fase difensiva e la mancanza di un attaccante all'altezza di Messi".
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fcinter1908 nazionali In Italia occhi sull’Argentina: “Da solo Messi non basta. Lautaro deludentissimo”
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In Italia occhi sull’Argentina: “Da solo Messi non basta. Lautaro deludentissimo”
Il Messaggero Veneto parla della gara contro Capo Verde che ha messo in luce qualche difficoltà da parte dei detentori della Coppa del Mondo
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"Lautaro Martinez è stato sin qui deludentissimo e non è che Alvarez, subentratogli contro Capo Verde dopo un'ora di gioco, abbia fatto meglio. Insomma, devono crescere i suoi compagni non il diez che cerca il bis al Mondiale. Ma anche il miglior giocatore del mondo da solo non basta. Serve attorno a lui una squadra vera, diversa da quella che vissuto la grande paura con Capo Verde", aggiunge il quotidiano.
(messaggero veneto)
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