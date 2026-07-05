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Mondiali 2026, alla Francia basta Mbappé: Paraguay ko, Bleus ai quarti

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Una partita più complicata del previsto contro uno splendido Paraguay. Alla fine, però, la squadra di Didier Deschamps riesce a eliminare la nazionale sudamericana
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Una partita più complicata del previsto contro uno splendido Paraguay, che arrivava agli ottavi di finale contro la Francia dopo aver eliminato la Germania.

Mondiali 2026, alla Francia basta Mbappé: Paraguay ko, Bleus ai quarti- immagine 2
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Alla fine, però, la squadra di Didier Deschamps riesce a eliminare la nazionale sudamericana e a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali 2026, dove affronterà il Marocco, fin qui rivelazione.

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Getty Images

Ai Bleus basta un rigore segnato da Kylian MBappé per piegare gli avversari al 70'. Zero minuti per l'interista Marcus Thuram, ancora non al meglio dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi.

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