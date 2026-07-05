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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, alla Francia basta Mbappé: Paraguay ko, Bleus ai quarti
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Mondiali 2026, alla Francia basta Mbappé: Paraguay ko, Bleus ai quarti
Una partita più complicata del previsto contro uno splendido Paraguay. Alla fine, però, la squadra di Didier Deschamps riesce a eliminare la nazionale sudamericana
Una partita più complicata del previsto contro uno splendido Paraguay, che arrivava agli ottavi di finale contro la Francia dopo aver eliminato la Germania.
Alla fine, però, la squadra di Didier Deschamps riesce a eliminare la nazionale sudamericana e a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali 2026, dove affronterà il Marocco, fin qui rivelazione.
Ai Bleus basta un rigore segnato da Kylian MBappé per piegare gli avversari al 70'. Zero minuti per l'interista Marcus Thuram, ancora non al meglio dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi.
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