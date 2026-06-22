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Mondiale 2026, nuova chance per Lautaro: titolare in Argentina-Austria

Mondiale 2026, nuova chance per Lautaro: titolare in Argentina-Austria - immagine 1
L'attaccante e capitano dell'Inter giocherà ancora una volta dal 1' al fianco di Messi: panchina per Alvarez
Fabio Alampi Redattore 

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Ci sarà ancora Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi: l'attaccante e capitano dell'Inter è stato preferito a Julian Alvarez, e guiderà così l'attacco dell'Argentina nel match contro l'Austria. Tra le fila avversarie, invece, parte dalla panchina Marko Arnautovic, l'altro ex nerazzurro.

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Da Instagram Lautaro Martinez

Le formazioni ufficiali:

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

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