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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, nuova chance per Lautaro: titolare in Argentina-Austria
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Mondiale 2026, nuova chance per Lautaro: titolare in Argentina-Austria
L'attaccante e capitano dell'Inter giocherà ancora una volta dal 1' al fianco di Messi: panchina per Alvarez
Ci sarà ancora Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi: l'attaccante e capitano dell'Inter è stato preferito a Julian Alvarez, e guiderà così l'attacco dell'Argentina nel match contro l'Austria. Tra le fila avversarie, invece, parte dalla panchina Marko Arnautovic, l'altro ex nerazzurro.
Le formazioni ufficiali:
Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez.
Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.
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