Staffetta tra il Toro e Julian Alvarez nella seconda sfida della fase a gironi: l'Albiceleste cambia volto contro l'Austria

Come riferisce il Corriere dello Sport, il CT Scaloni sta preparando alcuni cambi in vista della sfida dell’AT&T Stadium: “La sensazione è che ci possa essere una sorpresa, con l’Argentina schierata con il 4-4-2 invece che con il solito schieramento a tre punte”.

Molina e Nico Gonzalez si scaldano e potrebbero rilevare dall’inizio Montiel e Almada.