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fcinter1908 nazionali Mondiali, Lautaro in panchina in Argentina-Austria? Scaloni rivoluziona e cambia modulo

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Mondiali, Lautaro in panchina in Argentina-Austria? Scaloni rivoluziona e cambia modulo

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Staffetta tra il Toro e Julian Alvarez nella seconda sfida della fase a gironi: l'Albiceleste cambia volto contro l'Austria
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Argentina si prepara a tornare in campo dopo il 3-0 contro l’Algeria. Questa sera l’Albiceleste affronta a Dallas l’Austria nel secondo turno della fase a gironi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il CT Scaloni sta preparando alcuni cambi in vista della sfida dell’AT&T Stadium: “La sensazione è che ci possa essere una sorpresa, con l’Argentina schierata con il 4-4-2 invece che con il solito schieramento a tre punte”.

Mondiali, Lautaro in panchina in Argentina-Austria? Scaloni rivoluziona e cambia modulo- immagine 2
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Molina e Nico Gonzalez si scaldano e potrebbero rilevare dall’inizio Montiel e Almada.

“Le incursioni di Laimer potrebbero essere mitigate da un Nico Gonzalez (anche se non è da escludere la candidatura di Giuliano Simeone) più difensivo rispetto all’Almada visto, gravitando sulla linea dei centrocampisti per non sbilanciarsi troppo. Così De Paul potrebbe allargarsi sulla destra lasciando la metà campo a Fernandez e Mac Allister, per un undici meno offensivo e più accorto, almeno all’inizio. In più Messi potrebbe avere più spazio, giocando da spalla al numero nove designato”.

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E Lautaro?

Il Toro si gioca il posto con Julian Alvarez, con l’attaccante dell’Atletico Madrid favorito per una maglia dal 1’: “Possibile che però parta dal primo minuto per trovare minutaggio, con l’interista che verrà utilizzato a partita in corso con una staffetta che non sembra in discussione”.

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